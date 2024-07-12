الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة الماضية موقعًا عسكريًا جنوب سوريا ردًا على إطلاق قذيفة نحو الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أننا قصفنا الليلة الماضية موقعًا عسكريًا جنوب سوريا ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو جنوب الجولان".
وأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ أطلقت من سوريا بمنطقة في حصبين جنوبي الجولان.
بدوره، أكّد المجلس الإقليمي في الجولان اندلاع حريق جرّاء سقوط صواريخ أطلقت من سوريا دون تفعيل إنذار.
ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يستهدف الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر مناطق في الأراضي السورية.
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