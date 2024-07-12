إعلام عبري: نتنياهو يعطل التوصل إلى اتفاق حول انهاء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين في وزارة الدفاع أعربوا عن قلقهم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أضاف مبادئ جديدة إلى المفاوضات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء، مما قد يعطل التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب فى غزة واطلق سراح الاسرى الاسرائيلين.

ووفقًا لما ذكرته القناة، فإن هذه المبادئ الإضافية التي أدخلها نتنياهو تشمل شروطًا ومعايير جديدة لم تكن جزءًا من المناقشات الأصلية، وهو ما قد يسبب تعقيدات إضافية ويطيل أمد المفاوضات الجارية لهدف الانهاء على حماس.

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في الدفاع يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعثر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب ، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات بدلاً من تهدئتها وقد يتسبب فى تعنت حماس من اطلق سراح الاسرى .

يأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل والمنطقة، حيث تتزايد الضغوط لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات وضمان استقرار ووقف اطلاق النار.

جهاز الأمن الفيدرالي يلقي القبض على جاسوس أوكراني في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية كان ينقل معلومات عن القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم.

وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عميلا للاستخبارات الأوكرانية كان ينقل معلومات عن القوات الروسية، وخلال الإجراءات ثبت أن المواطن الأوكراني من مواليد عام 1982، كان متورطا في تعاون سري مع إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية".

وثبت أن الرجل نقل معلومات حول أماكن الانتشار الدائم لوحدات القوات الروسية على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول، وتم فتح قضية جنائية ضد المدعى عليه بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (جمع ونقل معلومات نيابة عن الاستخبارات الأجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا).

يذكر أن قوات كييف كانت قد هاجمت مدينة سيفاستوبول باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية المزودة بذخيرة عنقودية أواخر شهر يونيو الماضي.

تسبب الهجوم الصاروخي في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 124 شخصا جراء ذلك من بينهم 27 طفلا.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: مجلس الوزراء يوافق على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود إلى 36 شهرًا للسنوات الثماني القادمة

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود إلى 36 شهرًا، وذلك للسنوات الثماني القادمة. وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأوضحت معاريف أن القرار اتخذ بعد مناقشات مكثفة بين المسؤولين العسكريين والسياسيين، حيث تم الاتفاق على أن تمديد الخدمة الإلزامية سيساهم في تحسين جاهزية القوات وتوفير قوة بشرية كافية لمواجهة التهديدات المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة الإلزامية الحالية للجنود تمتد على مدار 32 شهرًا، وأن التمديد إلى 36 شهرًا سيشمل جميع المجندين الجدد اعتبارًا من العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعدًا في التوترات الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية على عدة جبهات.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتعزيز قوة الجيش وتأمين الحماية اللازمة للبلاد، وأن تمديد فترة الخدمة الإلزامية هو جزء من هذه الاستراتيجية الشاملة.