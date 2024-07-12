أبي رميا تابع موضوع الاعمال العالقة على طريق عام لحفد - مشمش

أفاد المكتب الاعلامي للنائب سيمون أبي رميا، بانه "بعد متابعة ابي رميا، قام فريق عمل وزارة الأشغال العامة والنقل، بالكشف على الأعمال العالقة في بلدة لحفد، أولهم الحائط الهابط الواقع على طريق عام البلدة والجسر الذي يربط بلدتي لحفد ومشمش ويشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة".

واشار الى ان "بعد الكشف الميداني، وعدت وزارة الأشغال ببدء الأعمال والإصلاحات اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يمنع مرور السيارات الثقيلة على الجسر المرمم لفترة معينة".