مكاري التقى الراعي: ندعو القوى السياسية للتخلي عن انانيتها ولتتوجّه القوى المسيحية إلى مجلس النواب بمرشح جدي

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، والتحركات للوصول إلى انهاء الشغور الرئاسي، كما تطرق البحث الى ملفات الساعة.

واشار مكاري بعد اللقاء، الى اننا "جئنا نرحب بالراعي في الديمان والحديث الأساسي الذي تناولناه، حديث الناس، الا وهو انتخاب رئيس للجمهورية ونحن متفقون مع الراعي على ان الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون صناعة لبنانية".

ولفت الى ان "تأكيدا لذلك نشكر اللجنة الخماسية التي تعمل أكثر من اللبنانيين، لكن لن نصل إلى نتيجة الا بعد الاهتمام الداخلي، وندعو القوى السياسية الى التخلي عن انانيتها وبخاصة القوى المسيحية المعنية بالدرجة الأولى بعملية الانتخاب، مع العلم ان رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين وعلى القوى المسيحية ان تأخذ المبادرة والتوجه الى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل المرشح سليمان فرنجيه، عندها لا يمكن لأحد أن يرفض عملية الانتخاب وتعطيل النصاب".

وبالنسبة الى الوضع في الجنوب، اوضح ان "الأسبوع الماضي كانت هناك بوادر ايجابية لكن الأمور تعطلت وعادت الى نقطة الصفر، ونحن نأمل ألا تتطور الحرب هناك لان لا احد يريدها وخصوصا اننا موعودون بصيف مزدهر ولبنان ينتظر عددًا كبيرًا من المغتربين والسياح".

أما في ما يتعلق بأزمة الكهرباء، فأكد ان "هناك حلًا من خلال تواصل رئيس الحكومة مع السلطات العراقية، والأزمة ستزول بفعل التعاون مع الحكومة العراقية المشكورة على الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية".