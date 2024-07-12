استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مدير عام مؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، وتم عرض المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها، والمشاكل التي يعاني منها المواطن البقاعي، والنداء للجهات المانحة للمساهمة في إيصال المياه للناس لا سيما عبر المضخات ودعم الطاقة الشمسية.
كما أبدت المدير العام استعدادها للتعاون مع دار الفتوى في البقاع لحل المشاكل التي تواجه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغزاوي عرض مع مدير عام مؤسسة مياه البقاع المشاكل التي يعاني منها المواطن البقاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.