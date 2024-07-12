الغزاوي عرض مع مدير عام مؤسسة مياه البقاع المشاكل التي يعاني منها المواطن البقاعي

استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مدير عام مؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، وتم عرض المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها، والمشاكل التي يعاني منها المواطن البقاعي، والنداء للجهات المانحة للمساهمة في إيصال المياه للناس لا سيما عبر المضخات ودعم الطاقة الشمسية.

كما أبدت المدير العام استعدادها للتعاون مع دار الفتوى في البقاع لحل المشاكل التي تواجه المنطقة.