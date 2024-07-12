غادة عون: كل الاحترام والتقدير لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري

وجهت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة التحية لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري. وفي تصريح لها علقت عون قائلة :"كل الاحترام والتقدير لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري".

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