الكرملين: تصريحات بايدن المهينة تجاه بوتين غير مقبولة بالنسبة لموسكو

اشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، الى أن "تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المهينة تجاه الرئيس فلاديمير بوتين غير مقبولة بالنسبة لموسكو"، لافتا الى أنه "على الرغم من حقيقة أن كل هذا شأن داخلي للولايات المتحدة ويندرج ضمن مسؤولية الناخبين الأميركيين، ولا علاقة لنا به، إلا أنه لا يزال سلوكا غير مقبول على الإطلاق أن يتحدث رئيس الدولة بهذه الطريقة. وهذا كلام غير محترم تجاه رؤساء الدول الأخرى".

وأضاف بيسكوف، "هذا ما نوليه اهتماما فوريا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

وحاول بايدن، في مؤتمر صحفي عقب قمة "الناتو"، إهانة بوتين بالقول إن "أعمق وأقدم مخاوف أوروبا عادت إلى الحياة لأن قاتلا مجنونا يزحف". كما أخطأ بايدن في تقديم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال: "رئيس أوكرانيا بوتين".

ولفت بيسكوف، الى ان "لقد لاحظنا أن العالم كله قد اهتم بهذا الأمر. ولا يمكن أن تكون هناك تعليقات هنا. من الواضح أن هناك تحفظات، ومن الواضح أنها ربما حظيت بمثل هذا الصدى الواسع في سياق تلك المناقشات السياسية الداخلية التي تجري الآن"، واصفا ذلك بأنه "شأن داخلي للولايات المتحدة".