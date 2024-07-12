أكبر نقابة عمالية في «سامسونج» تدعو للإضراب

ابوظبي - سيف اليزيد - تدعو أكبر نقابة عمالية في شركة «سامسونج» للإلكترونيات الآن، الموظفين، في أحد أكثر مصانع شرائح «ذاكرة الذكاء الاصطناعي»، تقدماً للشركة، إلى الإضراب، في إطار تغيير التكتيكات، بعد أن أظهرت حملتهم من أجل زيادة الأجور علامات على فقدان الزخم.

وانضم عدة مئات من الموظفين، أمس الخميس واليوم الجمعة، إلى الاحتجاجات أمام موقع مصنع «ذاكرة النطاق العريض العالي»، التابع لشركة «سامسونج» في بيونجتايك، جنوب سول، بعد أن دعت النقابة إلى إضراب عام هذا الأسبوع، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الجمعة.

وتلك الاحتجاجات بعيدة عن احتجاجات أخرى شارك فيها الآلاف، في مسيرة عامة خارج المصنع الرئيسي لشركة «سامسونج» في هواسونج، يوم الاثنين الماضي، لكن زعماء النقابة أخبروا بلومبرج بأنهم يستهدفون الآن مجمعاً صغيراً لكنه مهم استراتيجيا على أمل زيادة الضغط.

ويعتبر موقع «بيونجتايك» بمثابة العمود الفقري لجهود شركة «سامسونج» الرامية إلى الحصول على حصة من سوق مهم. وتحاول شركة صناعة الرقائق الآن إقناع شركة «نفيديا»، باستخدام ذاكرتها ذات النطاق الترددي العالي، وهو شرط أساسي للتمكن من اللحاق بمنافستها الأصغر شركة «إس.كيه هينيكس» في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهرة.