ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الماليزي لدى روسيا تشيونج لون لاي إن ماليزيا ترغب في الانضمام إلى البريكس كدولة شريكة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السفير الماليزي القول إن "ماليزيا عازمة على الانضمام إلى البريكس كدولة شريكة جديدة".

وفي هذا الصدد، أكد أن العلاقات الثنائية بين كوالالمبور وموسكو "ما زالت قوية ومستدامة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن ماليزيا تتوقع الحصول على وضع دولة شريكة في البريكس قبل الانضمام إلى الرابطة "بسبب العلاقات الجيدة" مع أعضاء الرابطة.

وفي مارس، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تجري مناقشة فئة جديدة "للدولة الشريكة" قبل قمة البريكس التي ستعقد في كازان في أكتوبر.