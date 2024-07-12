كيودو: اليابان أنفقت حوالي 3 تريليونات ين لتعزيز الين مقابل الدولار

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت تقديرات سوق الأوراق المالية وبيانات البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة أنه من المرجح أن اليابان تدخلت في سوق الصرف الأجنبي من خلال إنفاق حوالي 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما دفع العملة اليابانية إلى الارتفاع بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي.

وأدى الارتفاع المفاجئ للين من أدنى مستوى له منذ أكثر من 37 عاما خلال تعاملات نيويورك أمس الخميس إلى زيادة احتمال قيام السلطات اليابانية بإجراء جولة أخرى من عمليات شراء الين بعد أن أنفقت 9.79 تريليون ين للتدخل في السوق بين أبريل ومايو وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الجمعة.

وامتنع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية عن تأكيد أو نفي ما إذا كان التدخل في شراء الين قد حدث بالفعل، الأمر الذي ترك الأسواق المالية في حالة من التوتر.

ويعتمد حجم التدخل الأخير على الفرق بين تقديرات السوق للتغيرات اليومية في رصيد الحساب الجاري لبنك اليابان والبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية، التي تطلب من بنك اليابان التدخل في السوق عندما يقرر التدخل، بيانات رسمية في نهاية يوليو.

وهدد المسؤولون اليابانيون باتخاذ إجراءات لمواجهة التقلبات المفرطة في سوق العملات، متمسكين بموقفهم بأن تحركات الين يجب أن تكون مستقرة، مما يعكس الأساسيات الاقتصادية.