روسيا تخطط لزيادة استخدام العملات الوطنية في مدفوعات التجارة الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن روسيا تعتزم، مع "شركائها"، زيادة استخدام العملات الوطنية في مدفوعات التجارة الخارجية وتحسين سلامة وكفاءة مثل هذه المعاملات.

وأضافت ماتفيينكو خلال الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لمجموعة إكس بريكس أنه "من عام 2021 إلى عام 2023، زادت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية بما يقرب من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 39%. وبشكل عام، زادت بلادنا من استخدام العملات الوطنية في المدفوعات مع الدول الصديقة إلى 75%. ومن الآن فصاعدًا، ومع الشركاء الأجانب، سنزيد استخدام العملات الوطنية في مدفوعات التجارة الخارجية، ونزيد من أمن وكفاءة مثل هذه العمليات".

وأشارت إلى أنه في ظل ظروف العقوبات، اكتسبت روسيا - بالفعل - خبرة كبيرة في تطوير التجارة مع الدول الصديقة بالعملات الوطنية. وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

ووفقا لماتفينكو، فإنه في العام الماضي انخفضت حصة المدفوعات للصادرات الروسية "بما يسمى بالعملات السامة للدول غير الصديقة بمقدار النصف".

ولفتت إلى أنه وفقا لقرارات قمة العام الماضي في جنوب أفريقيا، تعمل البريكس على تشكيل نظام مدفوعات مستقل، لا يخضع للضغوط السياسية والإساءة وتدخل العقوبات الخارجية.

وأشارت إلى أن نتيجة هذا العمل يمكن أن تكون إنشاء منصة دفع وتسوية رقمية متعددة الأطراف "بريكس بريدج"، "والتي ستساعد في الجمع بين الأسواق المالية للدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التداول التجاري المتبادل"، ويمكن استخدام البنوك المركزية لدول الشراكة، والتي سيتم ربط سعرها بقيمة العملات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون منصة التسوية والدفع الرقمية هذه لا مركزية ولن يتمكن أي من المشاركين من تقييد تصرفات الآخرين".

وأضافت أنه إذا تمت الموافقة على المبادرة التي اقترحتها روسيا، فسوف يُطلب من دول البريكس "تنسيق العمل التشريعي بشأن إدخال عملة رقمية وطنية في التداول واستخدامها في المدفوعات عبر الحدود".