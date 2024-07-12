الاتحاد الأوروبي يدعو "ماسك" للتحقيق في تحول منصة إكس لـ"ملاذ للمعلومات المضللة"

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للتحقيق بشأن كيفية تحويل موقع التواصل الاجتماعي إكس X إلى ملاذ للمعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني.

واتهمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم ، شركة X رسميًا بعدم احترام قانون وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وقد تواجه المنصة غرامة كبيرة بملايين اليورو في قضية رائدة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يهدف إلى تضييق الخناق على المحتوى والخوارزميات السامة وغير القانونية عبر الإنترنت.

وأشارت “بولتيكو” إلى أن منصة X كانت على رادار بروكسل منذ أن استحوذ الملياردير على الشركة، المعروفة سابقًا باسم تويتر عام 2022. وقد اتُهمت X بالسماح للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية غير القانوني بالانتشار، ومنعت الباحثين الخارجين من الوصول إلى الأدوات للتدقيق في كيفية انتشار المحتوى الضار على المنصات.

وتشرف المفوضية الأوروبية على منصة X وعشرات من أكبر منصات الإنترنت في العالم بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وغيرهم.

وبدأ تحقيق السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في شركة إيلون ماسك خلال ديسمبر 2023 وكان أول تحقيق رسمي. وتعتبر التهم الموجهة اليوم هي الأولى على الإطلاق بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي إلى غرامات تصل إلى 6 بالمائة من الإيرادات العالمية لشركة X.

وفي النتائج الأولية، قالت المفوضية إن ما يسمى بـ “العلامة الزرقاء” على منصة X قد ضللت المستخدمين وجعلتهم يعتقدون أن بعض المحتوى جدير بالثقة عندما لم يكن الأمر كذلك بالضرورة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن سياسة العلامة الزرقاء الخاصة بـ X كانت خادعة وتمت إساءة استخدامها من قبل جهات ضارة، وتم إنشاء العلامات الزرقاء في البداية كوسيلة للتحقق من المستخدمين مثل المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة والصحفيين، في محاولة للحد من المعلومات الخاطئة، لكن ماسك غير تلك السياسة، مما سمح للمستخدمين بشراء حسابات العلامات الزرقاء.

وقد أساء المحتالون، استخدام السياسة الجديدة لانتحال شخصية السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون والكاتب جيه كيه. رولينج، من بين العديد من المشاهير الآخرين.