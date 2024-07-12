تتراقص في "جبر البنت".. سر ظهور سرب من الدلافين بدهب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

رصد بعض السائحين ظهور سرب من الدلافين داخل البحر بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، والتي كانت تتقافز فوق سطح الماء وتتلاعب بحركات استعراضية راقصة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية لها.

قالت كاتي حلمي، مدربة غطس بمدينة دهب، إنها كانت في رحلة غطس على أحد المراكب بمنطقة "جبر البنت" بصحبة عدد من السائحين، وفجأة ظهر سرب من الدلافين بالمنطقة، يضم 10 دلافين بحجم كبير ودولفين صغير، وجذبت حركاتهم الاستعراضية أنظار الفوج السياحي، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية خلال مداعبة الدلافين، معبرين عن سعادتهم بظهور الدلافين صديقة الانسان.

وأوضحت "كاتي" في تصريح اليوم، أن أسراب الدلافين تظهر بكثرة في منطقة "جبر البنت" لكونها تتميز بهدوء مياهها، وانعدامها تمامًا من الأمواج، مشيرة إلى أن الدلافين تظهر أيضًا بمنطقة أبو جالوم، لذا يفضل السائحين الغطس والسباحة بها لمشاهدة أسراب الدلافين وهي تقوم بحركات استعراضية مبهجة أبهرت السائحين.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، أن ظهور الدلافين ظاهرة مفيدة للبيئة البحرية، ووجودها يؤكد أن الحياة البحرية بالمنطقة التي تظهر فيها جيدة، ويتوافر فيها الغذاء المناسب لها، إضافة إلى أن ظهورها لها مردود إيجابي على السياحة، كونها تجذب أنظارهم وتنال إعجابهم بحركاتها البهلوانية التي تقوم بها تحت وفوق سطح الماء.

وأوضح أنها تظهر خلال هذه الفترة بأعداد كبيرة، لكون هذا الوقت هو موسم تزاوج الدلافين، والذي يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر من كل عام.