بالأسماء.. جثة و9 مصابين في حادث سير بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم الجمعة، بطريق وادى الصداقة القديمة بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصداقة، القديمة ووجود وفيات ومصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 9 آخرين جميعهم من الأخوة السودانين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.