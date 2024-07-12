استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، بطريرك الأرمن الكاثوليك رافاييل ميناسيان الذي سلّم العماد عون دعوة لحضور مراسم نقل جثمان نيافة الكاردينال المكرّم غريغوار بطرس اغاجانيان من روما إلى لبنان وتكريمه.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش تسلم من ميناسيان دعوة لحضور مراسم نقل جثمان الكاردينال اغاجانيان من روما إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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