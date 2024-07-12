جولة طرابلسية لعواد ومكتب العمل الوطني في التيار الوطني الحر

زار نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام حيث افتتح جولته في مدينة طرابلس. واوضح عواد موقف التيار من حرب غزة وجنوب لبنان، وجرى التشديد على الهموم اليومية للمواطن اللبناني من جهة الإقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية.

وانتقل عواد والوفد المرافق الى الرابطة الثقافية، حيث كان في استقبالهم الدكتور رامز فرّي مع رؤساء جمعيات وإعلاميين وأصدقاء الرابطة. وهناك تحدث عواد في حلقة حوارية، مناقشاً هواجس وهموم الطرابلسيين وواعداً إياهم بنقل مطالبهم ومتابعتها قدر المستطاع.

وبعد الرابطة الثقافية زار عواد مركز المولوي الثقافي حيث أقيمت ندوة تحت عنوان "المواطنة والدولة المدنية"، وكانت إستفسارات من قبل المواطنين الطرابلسيين حول موقف التيار من قضايا عدة أهمها اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية السياسية ومساواة المواطنين بغض النظر عن الإنتماءات السياسية والطائفية والمذهبية.

وقد رافق عواد وفد تألف من منسق مكتب العمل الوطني ومنسق طرابلس داني سابا ومتابع لبنان الشمالي عفيف نسيم ومتابع بيروت رمزي دسوم والمستشار الإعلامي في المكتب الياس الزغبي ومسؤول العمل الوطني في هيئة طرابلس وجيه علم الدين.