نقلت شبكة "سي إن إن" عن أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس، تأكيدهم أن "باراك أوباما ونانسي بيلوسي بحثا بشكل سري مستقبل ترشح الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية".
وفي وقت سابق، أكد بايدن، أنه "مصمم على الترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفًا "أنا مستعد للخضوع للفحص مجددا على يد طبيب أعصاب"، وذلك بعد مطالبات لانسحابه من السباق الرئاسي نظرا لحالته الصحية.
وفي تصريح، ذكر بايدن أنه "لم أسمع أحدا من نظرائي الأروبيين يطالبني بعدم الترشح بل كانوا يقولون إن علي أن أفوز".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس: أوباما وبيلوسي بحثا بشكل سري مستقبل ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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