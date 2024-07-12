"سرايا القدس": قصفنا تحشدات العدو الصهيوني وتموضعات للجنود والآليات في مدينة رفح

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا تحشدات العدو الصهيوني في محيط موقع "كرم أبو سالم" العسكري شرق مدينة رفح بقذائف الهاون وصواريخ (107)، واستهدفنا جنود العدو الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون". كذلك أعلنت "سرايا القدس"، أننا "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور "نتساريم".

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