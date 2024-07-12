معاريف: مصادر من طواقم المفاوضات تؤكد أنه تتم دراسة انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا رغم نفي نتانياهو

أفاد صحيفة "معاريف"، بأن "مصادر من طواقم المفاوضات تؤكد أنه تتم دراسة انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا رغم نفي نتانياهو".

وأمس، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن وفدا بقيادة رئيس الشاباك رونين بار يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق اليوم، لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى تفاهمات حول تنفيذ الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واوضح مكتب نتانياهو إن الفريق المفاوض الذي ترأسه رئيس الموساد دافيد برنياع عاد الليلة الماضية من الدوحة، حيث عقد قمة رباعية بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "هناك بعض العقبات قبل التوصل إلى الاتفاق منها مطالبة حماس بألا يكون لإسرائيل حق الاعتراض على السجناء الفلسطينيين الأمنيين الذين سيطلق سراحهم".

كذلك كشفت الصحيفة، أن "أحد العقبات التي قد تعرقل الاتفاق هو مطالبة حماس بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا والصياغة المتعلقة بالالتزام بإنهاء الحرب"، لافتةً الى أنه "من الممكن أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".