شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أرضي يطمر حافلتي ركاب بنيبال.. و60 مفقودًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة النيبالية أن 60 شخصًا على الأقل، فقدوا بعد انهيار جزء من تل جرف حافلتي ركاب بطريق سريع في البلاد اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، دان بهادور كركي: "إن فرق البحث والإنقاذ تحاول تحديد موقع الحافلتين، وإنه ليس من الواضح هل طمر الانهيار الأرضي الحافلتين أم سقطتا في نهر تريشولي".

ووقع الحادث في سيمالتال بمقاطعة شيتون، على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة كاتماندو.

وغالبًا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار في نيبال خلال الفترة من شهر يونيو إلى سبتمبر، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وفي الوقت نفسه، تعد الأمطار مصدرًا مهمًا للزراعة في بلد يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة.