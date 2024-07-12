نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على اطراف بلدتي طير حرفا والجبين في القطاع الغربي . كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة كفركلا واستهدف حرجها بالقذائف الفوسفورية. كما واستهدف أطراف بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية .

كانت هذه تفاصيل خبر غارة معادية على بلدة كفركلا واستهداف حرجها وأطراف العديسة بالقذائف الفوسفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.