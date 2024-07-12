كريم كبارة: أزمة الكهرباء قاتلة والمطلوب معالجة حاسمة تفاديا لتكرارها

ركزت اللقاءات التي عقدها النائب كريم كبارة اليوم على ملفات طرابلس الداهمة. واعتبر "ان أزمة الكهرباء قاتلة والمطلوب معالجة حاسمة تفاديا لتكرارها"، مشددا على "أن الناس غير مسؤولة عن تقاذف المسؤوليات والصلاحيات".
بيئيا، أكد كبارة "أن الإخبار في شأن صهاريج مياه المجارير الذي تقدم به أول من أمس سيبقى موضع متابعة حتى محاسبة المرتكبين، وقال: لن نسكت عن هذه الجريمة البيئية ومخاطرها".
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