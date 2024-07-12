بلدية مدينة غزة: الجيش الإسرائيليّ دمّر 35% من مباني الشجاعيّة بشكل كامل

كشفت بلدية مدينة غزة أن الجيش الإسرائيليّ دمّر 35 بالمئة من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، بشكل كامل.

واوضحت البلدية في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة، وقد دمّر 35 بالمائة من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية لوحده، بالكامل".

وأضافت: "تعمّد الجيش الإسرائيليّ استهداف خزانات المياه والأشجار والمساجد والمدارس، وكل المرافق الحيوية في المدينة".

ومساء أمس الخميس، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، انتشال أكثر من 60 جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب عملية بريّة استمرّت نحو أسبوعين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء عمليته في الشجاعية، وقال في بيان: "قوات تابعة للواء المظليين واللواء 7 ولواء ’يهلوم’ (هندسية لمهام خاصة) استكملت مهمّتها التي استغرقت نحو أسبوعين في الشجاعية".