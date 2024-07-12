«الصحفيين» تكرم فوزية زينل سفيرة البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - تحت شعار «البحرين ومصر.. أخوة وشراكة ونماء»

الجمعة 12/يوليو/2024 - 06:39 م 7/12/2024 6:39:53 PM

أقامت لجنـة الشئون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين المصرية، برئاسة الكاتب الصحفى حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين احتفالية لتكريم سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، تحت شعار: «البحرين ومصر.. أخوة وشراكة ونماء»، تقديرًا لجهودها فى تعزيز العلاقات بين البلدين، واحتفاءً بها كنموذج مشرف للمرأة العربية فى العمل الدبلوماسى لدورها فى تعزيز مسيرة نجاحات المرأة العربية كونها أول امرأة منتخبة تتولى رئاسة البرلمان فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 2018 – 2022 وأول سفيرة للمملكة لدى مصر.

ونظمت اللجنـة لقاءً مفتوحًا مع السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، بحضور الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين والإعلاميين المصريين.

وسلم «البلشى» والزناتى، درع النقابة للسفيرة تقديرًا لجهودها فى العمل كسفيرة البحرين بالقاهرة ولعملها المثمر فى تقوية العلاقات المصرية البحرينية، وأكدت «زينل»، اعتزازها بهذا التكريم من نقابه الصحفيين، حيث إنها تفخر بأنها عملت فى المجال الإعلامى لأكثر من 25 عامًا، كما سلمت سفيرة البحرين درع السفارة للكاتب خالد البلشى نقيب الصحفيين.

ودار الحوار حول العلاقات المصرية البحرينية، والمرأة فى الدبلوماسية العربية، قالت سفيرة دولة البحرين بمصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فوزية بنت عبدالله زينل، إن العلاقة بين مصر والبحرين متميزة فى شتى المجالات، موضحة أن هناك علاقات متميزة بين البلدين فى الملف الاقتصادى.

وأكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة وتجذرها، والتى تعززت بفضل الروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية قد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى كافة المجالات، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشارت إلى أهمية دور الصحافة والإعلام فى البلدين فى تعزيز التفاهم المتبادل ودفع عجلة التعاون المشترك، وأضافت سفيرة البحرين، أن مواقف المملكة ومصر على مر العصور مساندين وداعمين لبعضهم البعض، وهناك تنسيق دائم ومستمر فى جميع المحافل الإقليمية والدولية بين البلدين.

وأكدت أنه بالنسبة للمرأة، فإن القوانين الموجودة فى البلدين داعمة ومؤيدة ومساندة وصديقة للمرأة، مشيرة إلى أن ملك البحرين يؤمن بأن المرأة والرجل هما جناحا الطير اللذان يعملان معاً، حتى يمكن الصعود بالبلاد إلى أرقى المستويات.

وأشارت إلى أن قوانين البحرين تمنح المرأة حقوقها السياسية، وتسمح لها بالترشح والانتخابات على المستوى البلدى ثم المستوى البرلمانى، موضحة أن البحرين أنشأت المجلس الأعلى للمرأة وكان هو الذى يحتضن كل قضايا المرأة وحقوقها وواجباتها أينما كانت.

وتابعت: انتقلنا من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، وحالياً لدينا نساء ناجحات فى كافة المجالات وفى السلطة التشريعية والتنفيذية، تعمل يداً بيد مع الرجل.

وقالت «زينل» إنها نجحت فى دخول البرلمان البحرينى بعد 3 محاولات وبعدها وصلت لرئاسة المجلس لتصبح أول أمرأة بحرينية ترأس المجلس، مشيرة إلى أنها تهدف فى عملها سفيرة البحرين فى مصر إلى إظهار وزيادة التعاون المثمر بين البحرين ومصر.

وأضافت أنها قبل دخول البرلمان البحرينى كانت عضواً بعدد من الجمعيات منها جمعية سيدات الأعمال، ومطلعة جيدة على الملف الاقتصادى وأنها الآن بصدد زيادة التعاون بين تلك الجمعيات فى مصر والبحرين، حيث يوجد أفكار كثيرة ومعارض كثيرة تقام بين البلدين، لأن الملف الاقتصادى الآن هو الأهم عالميا حيث يتيح بتطويره تطوير باقى الملفات.

من جهته، أكد حسين الزناتى أن السفيرة فوزية عبدالله زينل تمثل نموذجًا ملهمًا للمرأة العربية، وتقدم صورة مشرقة عنها، حيث ضربت المثل فى مجال تمكين المرأة، فاستطاعت أن تصل إلى رئاسة مجلس النواب البحرينى عام 2018، ثم سفيرة لبلادها فى مصر ومندوبًا لها بجامعة الدول العربية.

وأوضح «الزناتى» أن مسيرة السفيرة فوزية تستحق هذا التقدير وذلك الدور، حيث كانت قد بدأت حياتها المهنية فى تلفزيون البحرين لفترة طويلة امتدت لـ25 سنة تقلدت خلالها عدة مناصب، كانت أبرزها القائم بأعمال رئيس التليفزيون، ورئيس قسم البرامج، ومستشارة التخطيط الاستراتيجى، فأصبحت إعلامية مخضرمة، واشتهرت بعملها الدؤوب فى المجال الإعلامى والأنشطة الاجتماعية أيضًا، وبقيت تسعى دائمًا لدخول البرلمان البحرينى، حيث خاضت الانتخابات النيابية مرتين 2006، و2014، وفازت بها فى المرة الأخيرة فى عام 2018، وتمكنت من اقتناص منصب رئيس المجلس، لتصبح أول امرأة فى تاريخ المملكة ترأس هذا المنصب.

وأشار إلى أن النوع الاجتماعى فى العمل السياسى موضوع يجب تجاوزه، حيث يدور الحديث عن كفاءة وطموح وصدق وضمير وجرأة، وأن العمل الوطنى واحد وعلى الجميع أن يتشارك فيه، فالعمل الحقيقى لا يقوم على غلبة قوة الصوت، بل على الحَجَّة والإقناع.