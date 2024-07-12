بالصور.. إجراء 8 آلاف عملية جراحية بمستشفيات جامعة أسوان خلال خمسة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أجرت مستشفيات جامعة أسوان، 8365 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، خلال خمسة أشهر فى الفترة من شهر يناير حتى مايو 2024 وذلك لخدمة مرضى وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن مستشفيات جامعة أسوان التي تضم مستشفى الجراحة ومستشفي الباطنة التخصصي والعناية، أجرت 8365 عملية جراحية متنوعة، بمختلف أقسام مستشفيات الجامعة، وذلك طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات.

وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة أسوان تشهد طفرة إنشائية وطبية غير مسبوقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن والعمل على الارتقاء بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن ذلك يأتي فى إطار المنظومة العلاجية والصحية، التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد والتي تشهد تطورا ملحوظا بالعمل لزيادة أعداد الأسرة وجودة الخدمة الطبية.

وأشار الدهشوري، إلي أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة ستدخل الخدمة بعد الإنتهاء من أعمال التجهيزات الطبية قريبا.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين فهمي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن مستشفيات جامعة أسوان تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، وستشهد الفترة المقبلة افتتاحات كبيرة من خلال افتتاح مستشفى العظام والمستشفيات الجاري بها العمل علي قدم وساق لحين الانتهاء منها خلال الجدول الزمني المحدد.