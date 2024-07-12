بالصور.. وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا يتفقدان مدرسة المتفوقين والشهيد محمد حبشي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مباني مدرسة الشهيد مقدم محمد وحيد حبشي مصيلحي الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وقيادات الوزارة، وحمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس محيي عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام .

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد مقدم محمد وحيد حبشي مصيلحي الثانوية بنات، وتضم 41 فصلًا، و1600 طالبة، و193 معلمًا، وتعمل المدرسة بنظام فترة واحدة (الفترة الصباحية).

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول والمعامل وحجرة المعلمين وحجرة الزراعة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية ومعمل الحاسب الآلي ومعمل الأوساط المتعددة، بالإضافة إلى غرفة التوريدات والمكتبة.

وخلال الجولة بالمدرسة، أكد الوزير، أهمية مراجعة أعمال الصيانة للفصول، كما قام بمراجعة نسب حضور الطلاب للمدرسة.

كما عقد الوزير والمحافظ لقاء ًمع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير أدائهم بالمدرسة والارتقاء بالعملية التعليمية وتفعيل دور المعلم في الفصل وأبرز التحديات التي تواجههم خلال العام الدراسي.

و استعرض الوزير ومحافظ المنيا، الأدوات التي يستخدمها المعلمون بالمدرسة لتحفيز الطلاب على الدراسة، مؤكدًا على أهمية قياس وتحليل مستوى الطلاب الدراسي بشكل دوري بما يعود بالنفع على الطلاب وسائر العملية التعليمية.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ، وتضم (117) طالبا منهم 21 طالبا بالصف الأول، و36 طالبا بالصف الثاني، وفي الصف الثالث 60 طالبا، منهم 25 طالبا علمي علوم، و35 طالبا علمي رياضة، فيما يبلغ عدد الفصول بالمدرسة (9) فصول، كما تضم المدرسة 36 معلما وإداريا.

كما تفقد الوزير والمحافظ معمل العلوم للتجارب الكميائية، ومعمل "Fab Lab"، ومعمل الفيزياء ويتضمن أجهزة للتطبيق العملي لمشاريع الطلاب، ومعمل الاحياء، وأجرى الوزير حوارا مع مجموعة من الطلاب حول فكرة مشروع قدموه يركز على توقعات الذكاء الاصطناعي للمشروعات الزراعية واستغلال التكنولوجيا في التطبيق.

وتفقد الوزير والمحافظ، كذلك معمل الجيولوجيا والذي يضم عينات من الصخور والحفريات ومطابقتها بالتدريب العملي للطلاب، ومعمل الميكانيكا، وحجرة الموسيقى.