قبل ساعات من الامتحان.. تعرف على توزيع درجات التفاضل والتكامل (أرقام بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تنطلق غدا السبت 13 6ـ2024، امتحانات الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، ضمن المواد المضافة للمجموع.

وطبقا للجدول الزمني التي وضعته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحان غدا السبت، يأتي في مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي علوم.

ويتكون الامتحان من 20 سؤالا منهم سؤالين مقاليين، ويتم الإجابة عن الأسئلة في زمن ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة وهي كالآتي:

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط النجاح في المواد ذات الفرعين، إذ تشمل: " الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، ومادة الرياضيات التطبيقية" الديناميكا والاستاتيكا، ومادة الاقتصاد والإحصاء".

وبحسب الوزارة، فإنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة، إذ أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبًا في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معًا، أما في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معًا.

وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.