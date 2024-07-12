بالصور.. إزالة منزل بمدينة نويبع خلال حملة لمواجهة مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بمواصلة الجهود للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي بكافة مدن المحافظة.

وقال محمد حامد رئيس مدينة نويبع، إنه جرى تنفيذ الحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لإزالة الأسوار، والأعمدة، والحوائط، وأي مبانٍ مخالفة يجري إنشاؤها في المهد، مؤكدًا أنه جرى إزالة منزل في المرحلة الأولى من المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكشف رئيس المدينة في تصريح اليوم، تشكيل لجنة للمرور الدوري بكافة أحياء وقطاعات المدينة، والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، للتدخل السريع في حالة رصد أي حالات تعدي، وذلك لمنع تفاقم هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.