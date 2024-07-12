خلف: الدستور ينقذ البلاد واهلنا من هذا التناحر العبثي على السلطة والمناصب

أشار النائب ملحم خلف، الى أن "المبادرة الوحيدة الصالحة اليوم تتجسّد بامتثال النواب للدعوة التي يوجهها إليهم الدستور للاجتماع فوراً من أجل انتخاب رئيس الدولة! وحدها مبادرة شرعية دستورية قانونية تنتج انتخاب الرئيس. أمّا سائر المبادرات، عدا أنّها مُخالِفة للدستور، لن تنتج مساراً خلاصياً إنقاذياً!".

ولفت خلف، الى أن "لا التسويات ولا المحاصصات ولا المبادلات تنتج نهجاً اصلاحياً"، مضيفاً " الدستور، ولا شيء غير الدستورـ ولا شيء الا الدستور، ينقذ البلاد واهلنا من هذا التناحر العبثي على السلطة والمناصب.

وأضاف "أقترح مجدداً أن يحضر النواب فوراً الى المجلس ونبدأ عملية الانتخاب بجلسة واحدة وحيدة بدورات لا تنتهي الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وألا يستمر منطق اللادستور واللاقانون واللادولة الذي يملأ فراغاً سياسياً ليس سوى عدم رغبة البعض في انتخاب رئيس".