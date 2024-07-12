اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة دعا المعلمين إلى تكثيف المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات

أشار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان، الى انه "انطلاقا من شعور الاتحاد بالمسؤولية الوطنية في إنجاز استحقاق الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بنجاح بالتضامن مع المعلمين في القطاع الرسمي، وكي يتمكن التلامذة من الحصول على شهاداتهم في الأوقات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، نتمنى تفعيل مشاركة المعلمين في التصحيح من خلال تسجيل أسمائهم على رابط المواد المرسل من قبل الوزارة".
وأثنى على "عمل المعلمين وتفانيهم في خدمة رسالة التربية والتعليم في لبنان"، مضيفاً "ألا بارك الله جهودكم جميعا والتزامكم للمحافظة على ميزة لبنان التفاضلية في التعليم والتربية والثقافة".
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