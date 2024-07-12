اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبةالعلاقات العامة في بيان، بانه "إلحاقا لبلاغنا السابق بتاريخ 25/03/2024 المتعلق بتنفيذ إحدى الشركات المتعهدة لأعمال تمديد قساطل مياه الشفة ما بين محطة الريشاني- مفرق الشويفات لغاية مصرف "سوسيته جنرال" سابقا - جسر كفرشيما اعتبارا من تاريخ 26/03/2024 ولغاية 26/06/2024. ستقوم الشركة عينها في المكان المذكور بأعمال تمديد لقساطل المياه لمدة /3/ أيام".
ولفت البيان الى انه "ستؤدي هذه الأعمال التي ستنفذ على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، إلى اعتماد المسلك الغربي للسير بالاتجاهين. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير لثلاثة أيام بين مفرق الشويفات وجسر كفرشيما لتمديد قساطل مياه الشفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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