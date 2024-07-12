قوى الأمن عممت صورة مفقود شوهد للمرّة الأخيرة في محلّة باب الرمل - طرابلس

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود عيسى خالد ملقي (مواليد عام 2002، لبناني) الذي شوهد للمرّة الأخيرة في محلّة باب الرمل/ طرابلس- مشروع محرّم حوالى الساعة 17،00 من تاريخ 10/07/2024.

وطلبت من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.