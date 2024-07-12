"حزب الله": استهدفنا مقر قيادة كتيبة مشاة في ثكنة ‏راميم و مبنى يستخدمه العدو ‏في مستعمرة المطلة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 12-7-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم بقذائف المدفعية واصابوها إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 12-7-2024، مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة".‏