تعطل محرك دفع صاروخ في الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرض محرك دفع المرحلة الثانية لصاروخ من طراز "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" لعطل نادر في الفضاء خلال مهمة روتينية لشبكة "ستارلنك" مساء الخميس، مما يعرض الأقمار الصناعية للخطر في أول عطل بمهمة لصاروخ تابع لها في أكثر من سبع سنوات.

وبعد حوالي ساعة من إطلاق الصاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرج" في كاليفورنيا، فشلت محاولة إعادة إشعال محرك المرحلة الثانية في الفضاء، ونشر الصاروخ أقمار شبكة "ستارلينك" الصناعية، وعددها 20، في مدار منخفض بكثير عن المقرر مما يشير إلى خطر احتراقها في الغلاف الجوي للأرض.

وكتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الخاصة، على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن محاولة إعادة إشعال المحرك في الفضاء "أدت إلى (انفجاره) لأسباب غير معروفة حاليا".

ينهي هذا العطل سلسلة نجاحات مثيرة للإعجاب لعمليات إطلاق حافظت على هيمنة "سبيس إكس" على القطاع.

وتعتمد العديد من الدول وشركات الفضاء على "سبيس إكس"، التي تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار أميركي، في إرسال أقمارها الصناعية إلى الفضاء.

وأصبح فشل تشغيل المحرك، خلال المهمة رقم 354 لصاروخ "فالكون 9"، أول إخفاق للصاروخ منذ عام 2016.