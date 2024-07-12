الخارجية الألمانية: قتل النازحين للمدارس في غزة لا يمكن قبوله

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، قصف الجيش الإسرائيلي للمدارس التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة "أمرا غير مقبول".

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة في حسابها على منصة " إكس"، غداة ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة بمدرسة "العودة" التي تؤوي نازحين بمنطقة عبسان، خلفت 53 شهيدا وعشرات الإصابات من المدنيين.

وورد في البيان: "قتل السكان الذين نزحوا للمدارس في غزة أمر لا يمكن قبوله، لا ينبغي وضع المدنيين وخاصة الأطفال في جبهة القتال".

ودعا البيان إسرائيل إلى وقف الهجمات على المدارس، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة العودة بأسرع وقت ممكن.

المصدر : وكالات