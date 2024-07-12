جامعة أسيوط تعلن إلغاء مسابقة مستشفى الإصابات والطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط، إلغاء مسابقة مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد التابع للمستشفيات الجامعية، والتي سبق الإعلان عنها خلال مارس العام الماضي.

وقالت جامعة أسيوط، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه في ضوء فحص كافة الأوراق الخاصة بالتعاقد على عدد 105 وظائف بمستشفى الإصابات والطوارئ الجديد، السابق الإعلان عنها، وفي ضوء ما أوصى به الرأي القانوني، و إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والأخذ بمبدأ الشفافية، وحتى يتسنى اختيار الأفضل في كل وظيفة ، تقرر إعادة الإعلان عن الوظائف المشار إليها، وذلك عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة".