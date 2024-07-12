حسام موافي يوجه نصيحة قيمة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دراسة الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية اختيار مهنة الطب بدافع إنساني وليس فقط كمصدر للرزق، محذرًا الطلاب من الانجراف وراء المكاسب المادية فقط، مؤكدًا أن كل تخصص طبي يمكن أن يخرج عالمًا ذا قيمة.

خلال برنامجه "رب زدني علماً"، نصح موافي الطلاب باختيار التخصص الذي يحبونه، مشيرًا إلى أن تحديد المسار المهني بعد الثانوية العامة يجب أن يكون قرارًا شخصيًا نابعًا من الرغبة والميول، وليس مجرد اختيار مادي.

وأكد موافي أن النجاح في دراسة الطب يتطلب الاجتهاد والمذاكرة، وأن التوفيق في النهاية يأتي من الله تعالى.

واختتم حديثه بتوجيه الدعاء بالتوفيق لجميع طلاب الثانوية العامة، معترفًا بصعوبة هذه المرحلة الدراسية وتأثيرها على الطلاب وأسرهم.