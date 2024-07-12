الجاني مزق قلب الضحية..كواليس جريمة "طيارة ورق" في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جولة من اللعب بطيارة ورقية بدأت معها مشاجرة بين شابين أكبرهما 17 سنة اعتدى بالضرب على الأصغر منه سنًا "15 سنة"

الضحية أسرع إلى أخيه الأكبر يشكو له تعرضه للضرب على يد ابن جارهم ليقرر التدخل وتوجه لمعاتبته معتبرًا أن الأمر سيكون مجرد نقاش بين شابين عمرهما 17 سنة.

"اللي عملته مع أخويا الصغير مينفعش" كلمات شقيق الطفل الضحية لم تلق قبولا لدى الطرف الثاني فرد عليه بطريقة صادمة. أخرج سلاحا ألبيض من طيات ملابسه مسددًا له طعنة نافذة في القلب فأرداه قتيلا.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من مستشفى بولاق العام باستقبال جثة طالب عمره 17 سنة والاشتباه في وفاته جنائيًا إثر ادعاء مشاجرة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور كشفت تفاصيل الجريمة. وفي اقل من ساعة تمكنت مأمورية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "كان جاي يعلم عليا".

الشرطة أودت الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باششرت التحقيق وأمرت بتشريحها وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة.