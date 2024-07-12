من وراء واقعة أطفال الشيشة؟.. مدير مركز شباب المحلة يكشف المستور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

علق الدكتور وائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحلة الرياضي، على واقعة تدخين أطفال الشيشة داخل مركز الشباب.

وقال سعيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الواقعة مفتعلة من قبل أحد الأعضاء وهدفها تشويه صورة مركز الشباب بعد الإنجازات التي شهدها مؤخرًا.

وأوضح، أن واقعة تدخين الشيشة حدثت منذ أسبوعين تقريبا، وجرى فتح تحقيق عقب حدوثها وأثبت التحقيق أنها مفتعلة من قبل أحد الأعضاء، وأخطرنا مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مشيرًا أن التحقيقات توصلت إلى الأطفال الموجودين بالصورة ويجري استكمال التحقيقات حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكد أن الطفل تسلل إلى مركز الشباب وفي يده " كيس" بداخله فحم وشيشة ودخل إلى ملعب كرة القدم وجلس هو وأصدقائه والتقط الصورة التى جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها خرج ولم يستغرق الأمر سوى دقيقتين، قائلا:" هو اللي محتاج يدخن شيشة هيسيب القهاوي ويجي مركز الشباب ويدخن شيشة في أرضية الملعب".

وأضاف سعيد، أن مركز الشباب يعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، وأنه مقام على مساحة 9 أفدنة وبه 1500 لاعب ولاعبة، لافتا إلى أن هذا المركز كان مهملا لمدة 34 عامًا بلا بنية تحتية أو صرف صحي، وأصبح اليوم من أفضل مراكز الشباب الرياضية فى مصر.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مؤخرًا صورة لأطفال يفترشون أرض ملعب مركز شباب المحلة، أثناء تدخينهم الشيشة، في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة.

وبدوره أعلن يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فتح تحقيق عاجل، موجهًا مدير الإدارة بتشكيل لجنة وخضوع المركز للفحص والرقابة، ورفع تقرير بحد أقصاه يوم الأحد لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين.

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