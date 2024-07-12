وفاة طالبة ثانوية عامة في بورسعيد.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفت جنى إبراهيم طاحون، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض اللعين.

وشيعت أسرة الطالبة الراحلة وزملائها ومعلميها جثمانها اليوم عقب صلاة عصر من مسجد الكريم إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في نطاق حي الزهور، في ظل حالة من الحزن الشديد والبكاء بين المشيعين.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطالبة، أنه رغم معاناتها الشديدة مع المرض وحجزها بالمستشفى إلا أنها كانت حريصة على المذاكرة وحضور الامتحانات.