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السيطرة على حريق محول كهرباء في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الجمعة، على حريق محول كهرباء بمنطقة التصنيع نطاق حي الضواحي، دون أي خسائر في الأرواح.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في محول كهرباء بمنطقة التصنيع في حي الضواحي، فانتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لمناطق مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة والتحري حول ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة بشكل طبيعي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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