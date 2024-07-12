حسام موافي يحذر من خطورة ارتفاع ونقص كرات الدم البيضاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أهمية مراقبة مستويات كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذه المكونات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

خلال برنامجه "رب زدني علماً"، أوضح الدكتور موافي أن نقص كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية يمكن أن يكون ناجمًا عن عدة أسباب، منها تناول بعض الأدوية مثل أدوية المفاصل والمضادات الحيوية.

كما سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الصفائح الدموية في منع النزيف، حيث تعمل على إغلاق الجرح وتكوين الجلطة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصفائح الدموية يكونون أكثر عرضة للنزيف، وأكد على أهمية إجراء فحوصات الدم بانتظام للكشف المبكر عن أي خلل في مستويات كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية، وقد يكون إجراء بذل نخاع العظام ضروريًا في بعض الحالات لتحديد سبب المشكلة.