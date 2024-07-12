الصين تفرض عقوبات على ستة شركات أميركية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان

اعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على ست شركات صناعية عسكرية أميركية، بسبب توريد هذه الشركات أسلحة إلى تايوان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن هذه العقوبات تأتي ردا على ما وصفته الصين بأنه تهديد لأمنها القومي واستقرار المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة كبيرة مع تايوان، تضمنت صواريخ وأنظمة دفاعية متقدمة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى قوانين جمهورية الصين الشعبية، ووصفت توريد الأسلحة إلى تايوان بأنها انتهاك خطير لمبدأ "صين واحدة"، ما يعتبر تدخلا في شؤون الصين الداخلية ويضر بسيادتها ووحدة أراضيها، ومن بين الشركات "المعاقبة": "Anduril Industries"و "Maritime Tactical Systems"و Pacific Rim Defense".
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