يزبك: الاغتيالات لن تعود على العدو الإسرائيلي إلا بالمزيد من الردّ الموجع والمؤلم في عمق العمق

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ "الحرب على غزّة دخلت شهرها العاشر ووحشية العدوّ الصهيوأميركي وصلت إلى الأشد فتكًا بشعب صامد صابر مع حصار وتجويع وقتل وتشريد".

ولفت يزبك، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة (ع) بمدينة بعلبك، إلى أنّ "العدوّ لم يحصد من ذلك إلا مزيدًا من الوحشية واضطراب قواته أمام مقاومة فاقت كلّ توقعاته تخطيطًا وبسالة وجعلته يتخبّط في أوحال غزّة ورفح ولا يقدر على الخروج".

وذكر يزبك، أن "بقاء نتانياهو مكلف وهو ماضٍ في تعنّته خوفًا على مصيره ومستقبله غير آبه بما سيؤول إليه كيانه الذي كثرت التكهنات حوله"، مشيرًا إلى أنّ "الهزيمة تلاحق جيش العدوّ وستكون أبلغ إذا لم يتدارك الأمر، ومع الأسف تجمّد ضمير العالم الغربي والأوروبي والعربي والإسلامي فلا يهتزّ للمجازر وذبح الأطفال وقتل الأجنة والنساء والأبرياء، وقد تعطلت المؤسسات الدولية ولا يعنيها ما يجري ولكن الله تعالى لن يتخلى عن مناصرة المظلومين والدماء ستنتصر على بغي الجبابرة والطواغيت".

وأضاف أنّ "المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض الحرب إسنادًا لغزّة ودعمًا لمقاومتها الشريفة، وتلاحق العدوّ الإسرائيلي في أوكاره التي أصبحت مكشوفة بعد الهدهد الأول والثاني وما بينهما، ولعلّ القادم أعظم وستكون المفاجآت بالردّ على كلّ تكهنات العدوّ وتهديداته واعتداءاته والاغتيالات لن تعود عليه إلا بالمزيد من الردّ الموجع والمؤلم في عمق العمق ولن تتوقف المقاومة ما دامت العمليات لم تتوقف على غزّة".

وعن جبهة اليمن، أشار الشيخ يزبك إلى "فاعليتها، فهي تواجه القوى الطاغوتية الداعمة للعدوّ "الإسرائيلي" وتعدّ عدتها إلى المزيد من المفاجآت وهي على عهدها، كما جبهة الإسناد العراقية".