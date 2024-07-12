الجيش: توقيف سوري منطقة الدورة لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها

أعلن مديرية التوجيه في قيادة الجيش،، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة السوري (ع.ح.) لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها". وأكدت المديرية، أن "الجيش يواصل ملاحقة المخلين بالأمن لمنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك".

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