اعلام اسرائيلي: طلب نتنياهو بمنع عودة المسلحين لشمال غزة قد يعرقل المفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة -

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين فى قطاع غزة، قوله إن الطلب الجديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعرقل المحادثات الحالية بوقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بعض أعضاء فريق التفاوض أعربوا عن تحفظهم لنتنياهو بشأن مطلبه الجديد، وأنه غير قابل للتنفيذ.

وأوضح، أن نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض بأنه متمسك بمطلب منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء فريق التفاوض اعتقدوا أن مطلب نتنياهو كان تكتيكيًا لأغراض تفاوضية، وإجبار حماس بتقديم تنازلات إضافية على خلفية رغبتها في وقف إطلاق النار في أسرع وقت.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إنه لا يتفق مع مطلب نتنياهو، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا جيدًا على الطاولة ويمكن تحقيقه، لكن المطلب الجديد بشأن منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعطل المحادثات.