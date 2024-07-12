امتحان التفاضل والتكامل.. هل ينجح الطالب إذا تغيب عن فرع من فروع الرياضيات؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

يؤدي غدا السبت، قرابة 100 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الثانوي شعبة عملي رياضة، امتحان مادة التفاضل والتكامل في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة سيكون بنفس مواصفة العام الماضي ولا تغيير في شكل أو عدد أسئلة الامتحان.

ووفقا للوزارة، فإن الامتحان يتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، إذ أن امتحان الرياضيات البحتة سيكون بنظام الأوبن بوك.

ومن المقرر أن يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط في المادة، إذ يتم تسليمها في نهاية الامتحان مرة أخرى، وفقا لما أعلنت عنه الوزارة.

وفي حالة إذ حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد فروع مادة الرياضيات البحتة وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة، إذ أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى.

أما في حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معا.

لكن في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.