لهذا السبب.. محافظ القليوبية يحيل رئيس وحدة أجهور الكبرى للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، الشكوى الواردة من حالة بناء مخالف بقرية برشوم التابعة للوحدة المحلية لقرية أجهور الكبرى بمركز ومدينة طوخ.

وكلف المحافظ، اللواء إيهاب حسن سراج الدين، والمهندس وائل جمعة وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، بالتوجه إلى الموقع لفحص الشكوى وبالمعاينة تبين أنه جرى صب سقف بالمخالفة أمس الخميس، وعلى الفور جرى فك الأخشاب والأعمدة المخالفة وتم تحرير محضر بمخالفة الأعمال.

كما كلف "عطية" بإعداد مذكرة فورية بتلك الواقعة لإحالة رئيس القرية للتحقيق العاجل لتقصيره في متابعة حالات البناء المخالف وخاصة أن أولى تكليفات محافظ القليوبية لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة والمرور الدوري وإزالة التعديات في المهد ومصادرة أي مواد بناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.