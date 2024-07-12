مصالحة بين عائلتي ملاعب والعريضي بحضور جنبلاط وارسلان واللواء ابراهيم

شهدت بلدة بيصور-عاليه اليوم تتويج المصالحة بين عائلتي ملاعب والعريضي وذلك بعد خلاف دام منذ العام 2017 والذي بدأ بسقوط ضحية مكرم ملاعب نتيجة نزاع. ونظراً لأن مكرم كان مفتشاً في الأمن العام اللبناني، تدخل المدير العام للأمن العام اللبناني آنذاك، اللواء عباس إبراهيم، وزار بيصور مرات عدة لحل النزاع واحتوائه، وتابع القضية مع القضاء المختص وفاعليات المنطقة وفي مقدمتها الوزير السابق غازي العريضي. وبفضل الجهود المبذولة من اللواء إبراهيم والعريضي، تم التوصل إلى المصالحة التي تُوِّجت اليوم في احتفال كبير ببيصور بحضور السيد وليد جنبلاط، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.

وخلال الاحتفال، أشاد العريضي بجهود اللواء إبراهيم الذي حضر الاحتفال قائلاً: "ولا ننسى جهد رجل كان في موقع المسؤولية ولا يزال في موقع آخر يقوم بمسؤولية وأمانة. إن مكرم الفقيد كان من أسرة الأمن العام، شكراً للواء عباس إبراهيم. أنت بيننا أخ كريم عزيز كان لك دور أساسي في مساعدتنا في لملمة الأمور في بداياتها، وأمسكت من موقعك المسؤول بهذه القضية كواحد منّا، ونحن نقول لك باسم بلدتنا، وفاءً: شكراً وشكراً وشكراً".