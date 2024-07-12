عز الدين من نيويورك: لإنهاء استخدام الغذاء والماء كسلاح للإبادة من أجل ⁧‫الإنسانية

عز الدين خلال مشاركتها في جلسات تنظمها الأمم المتحدة: لإنهاء استخدام الغذاء والماء كسلاح للإبادة من أجل ⁧‫الإنسانية‬⁩

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين ان "الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على جميع ركائز الامن الغذائي".

وشددت عز الدين، خلال مشاركتها في جلسات المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الامم المتحدة في نيويورك، على ان "معالجة ⁧الأسباب الجذرية‬⁩ المركبة والمعقدة للحروب، سواء كانت ⁧‫اقتصادية‬⁩ أو ⁧‫سياسية‬⁩ أو اجتماعية أو نتيجة ⁧‫للاحتلال‬⁩ هو امر ضروري وأساسي من اجل تحقيق الامن الغذائي في العالم داعية إلى إنهاء استخدام الغذاء والماء كسلاح للإبادة من أجل ⁧‫الإنسانية‬⁩، و ⁧‫مصداقية‬⁩ المجتمع الدولي، و ⁧‫سيادة القانون"‬⁩.

‏ودعت الى "تعزيز ⁧‫الحوكمة‬⁩، وتكوين ⁧‫شراكات‬⁩ قوية، وتمويل ⁧‫مبتكر‬⁩، وممارسات زراعية مستدامة، واعتماد آليات ⁧‫الرصد‬⁩ والتقييم المستدامة والشاملة القائمة على ⁧‫النتائج‬⁩، من اجل تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق ⁧‫الحق في‬⁩ الغذاء الكافي والتغذية والقضاء على الجوع ".

وأشارت إلى "اقتراح قانون الحق الغذاء الذي تتم دراسته في مجلس النواب اللبناني لافتة إلى انه ينطلق من مبدأ الاعتراف بحق الغذاء وانه يشكل ضرورة لتطوير نظم غذائية مستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما انه يعزز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي،واستقرار الأسواق الغذائية".

ورأت أن "إنتاجية الغذاء والمحاصيل الزراعية تتعرض لتدمير شديد بسبب النزاعات الحالية لا سيما في مناطق مثل باب المندب والصراع بين أوكرانيا وروسيا".

واضافت ان "الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت القطاع الزراعي و ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في غزة كما استخدمت إسرائيل الحرمان من الغذاء والماء كأدوات حرب ما أدى إلى دفع السكان الفلسطينيين إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد والمجاعة".